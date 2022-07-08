***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 09:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
15018,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 14,855308
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 42,4437
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,086
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,227
d) Diğer Giderler (%)
% 35,243
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044133
BIST
12:262.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:2617,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0582
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3262
En Düşük
17,1768
12:2617,5294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0336
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:26966,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,41
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:26
|GESAN
|52,25
|210.439.170
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.339
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|FONET
|15,20
|11.673.518
|% 9,12
|
|ASUZU
|168,40
|162.748.570
|% 9,07
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|RUBNS
|14,36
|383.036.551
|% -5,03
|
|ISGYO
|15,23
|68.144.239
|% -4,57
|
|IZINV
|17,14
|4.523.607
|% -4,14
|
|DERHL
|9,04
|10.344.287
|% -3,21
|
|THYAO
|49,30
|1.183.402.645
|% 0,20
|
|EREGL
|26,46
|584.344.831
|% 0,92
|
|SISE
|21,56
|576.847.831
|% 0,65
|
|KRDMD
|10,76
|397.490.430
|% 1,89
|
|RUBNS
|14,36
|383.036.551
|% -5,03
|
|YKBNK
|4,28
|221.609.748
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,82
|119.598.185
|% -0,70
|
|KRDMD
|10,76
|397.490.430
|% 1,89
|
|ODAS
|2,87
|88.841.564
|% 1,41
|
|SISE
|21,56
|576.847.831
|% 0,65
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3143
|17,3262
|% 0,34
|
|Euro
|17,5184
|17,5294
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,6439
|20,7474
|% -0,19
|
|Frank
|17,6389
|17,7452
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5999
|4,6230
|% 0,38
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-2,92
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|21,00
|
|Tam
|6.506
|6.606
|20,00
|
|Yarım
|3.185
|3.229
|9,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.616
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,47
|