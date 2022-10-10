***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,638
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,599939
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,599939
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8301055,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,038568
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,1248
- Kurucu (%)
% 38,451206
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,548794
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,036
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,628
d) Diğer Giderler (%)
% 2,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069816
BIST
15:433.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,29
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4318,5838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0322
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4318,0635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0382
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:431.002,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.002,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:43
|CRFSA
|44,32
|85.549.948
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.798.164
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.648.111
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.901.401
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.610.252
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.556.860.012
|% 2,08
|
|ASELS
|32,64
|2.045.402.355
|% 3,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.957.879.018
|% 0,93
|
|SASA
|85,70
|1.886.645.339
|% -1,55
|
|SISE
|30,26
|1.767.725.673
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.957.879.018
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|254.210.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|965.316.996
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,33
|610.788.875
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,72
|380.444.702
|% 6,59
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5838
|% -0,17
|
|Euro
|18,0439
|18,0635
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4953
|20,5981
|% -0,40
|
|Frank
|18,5448
|18,6565
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,24
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,88
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,59
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,42
|97,42
|-0,50
|