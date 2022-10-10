***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2765349,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,794443
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,4594
- Kurucu (%)
% 41,40031
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 58,59969
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,021
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,113
d) Diğer Giderler (%)
% 4,407
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069818
BIST
15:443.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 25,50
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4418,5832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0328
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4418,0662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0355
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:441.002,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.002,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:42
|CRFSA
|44,32
|85.495.479
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|146.511.255
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.870.604
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.198.095
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.525.768
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.552.411.136
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.402.964
|% 1,16
|
|ASELS
|32,42
|1.927.065.153
|% 2,99
|
|SASA
|85,85
|1.875.406.715
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.764.366.962
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.402.964
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,70
|242.786.646
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,14
|962.452.369
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|609.985.016
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|370.400.518
|% 6,02
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5838
|% -0,17
|
|Euro
|18,0439
|18,0635
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4850
|20,5877
|% -0,46
|
|Frank
|18,5349
|18,6465
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9249
|4,9496
|% -0,26
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|