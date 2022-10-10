***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23411
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,170318
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,170318
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17163565,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,353357
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,581
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,242
d) Diğer Giderler (%)
% 4,036
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069820
BIST
14:553.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 22,87
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:5518,5817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0343
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:5518,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0609
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:551.001,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -13,02
|Açılış
|: 1.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ERCB
|42,48
|60.238.429
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.678.661
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.774.970
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.075.553
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.381.048
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|131.090.771
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,15
|4.146.954.554
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,34
|1.867.383.375
|% 0,93
|
|SASA
|85,80
|1.797.907.375
|% -1,44
|
|SISE
|30,28
|1.585.488.227
|% 1,75
|
|ASELS
|31,98
|1.499.925.829
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,34
|1.867.383.375
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|196.788.076
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,34
|580.257.742
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,09
|843.059.080
|% -0,61
|
|ISCTR
|8,29
|765.009.378
|% -0,72
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5673
|18,5817
|% -0,18
|
|Euro
|18,0231
|18,0408
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4858
|20,5886
|% -0,45
|
|Frank
|18,5268
|18,6384
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,20
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-10,97
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-0,86
|
Seans Raporu
14:55
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15:10SAYAS
Yüzde 6.70 oranında artışla 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 153, 599 adet işlem
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15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 03 artarak (% 0.49 ) 3, 934
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Endeks 3, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 37, 566.00 milyon TL de
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15:09LKMNH
Yüzde 4.28 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 111 adet işlem
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15:08SAYAS
Yüzde 6.38 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 150, 120 adet işlem