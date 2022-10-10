***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,333051
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,333051
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4173496,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,921472
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,1754
- Kurucu (%)
% 36,734571
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,265429
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,977
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,955
d) Diğer Giderler (%)
% 5,893
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069822
BIST
14:473.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 21,56
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:4718,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:4718,0293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0724
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:471.001,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.001,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ERCB
|42,48
|58.737.441
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.678.661
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.753.851
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.011.257
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.372.748
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,70
|131.040.958
|% -6,00
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,25
|4.125.060.250
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,34
|1.865.726.738
|% 0,93
|
|SASA
|85,80
|1.794.505.047
|% -1,44
|
|SISE
|30,26
|1.576.870.891
|% 1,68
|
|ASELS
|32,00
|1.497.530.135
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,34
|1.865.726.738
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|196.439.403
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,34
|580.192.032
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,10
|835.120.649
|% -0,49
|
|ISCTR
|8,28
|763.913.578
|% -0,84
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5618
|18,5841
|% -0,17
|
|Euro
|18,0135
|18,0293
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,4787
|20,5814
|% -0,49
|
|Frank
|18,5372
|18,6489
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-10,88
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,00
|97,00
|-0,92
|