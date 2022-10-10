***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 15:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,883457
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,883457
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1936845,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,075735
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,5231
- Kurucu (%)
% 35,850951
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,149049
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,979
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,268
d) Diğer Giderler (%)
% 5,231
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069881
BIST
15:103.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 20,65
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:1018,5788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0372
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:1018,0456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0561
|Açılış
|: 18,0205
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:101.001,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,60
|Açılış
|: 1.001,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:08
|CRFSA
|44,32
|84.926.942
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.336.003
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.290.322
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|27.712.273
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.452.175
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|131.370.001
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,05
|4.284.968.171
|% 2,20
|
|EKGYO
|4,34
|1.896.340.237
|% 0,93
|
|SASA
|85,85
|1.812.503.257
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.631.378.857
|% 1,68
|
|ASELS
|32,10
|1.558.323.189
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.896.340.237
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|223.688.121
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|900.407.250
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,34
|589.608.808
|% 0,19
|
|ISCTR
|8,29
|791.445.168
|% -0,72
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5698
|18,5790
|% -0,20
|
|Euro
|18,0244
|18,0410
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4871
|20,5899
|% -0,44
|
|Frank
|18,5398
|18,6515
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,23
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-17,96
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,82
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-82,00
|
|Tam
|6.736
|6.786
|-145,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|