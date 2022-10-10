***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 15:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
493516,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,038373
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,0942
- Kurucu (%)
% 37,082526
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 62,917474
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,001
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,668
d) Diğer Giderler (%)
% 3,238
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069889
BIST
15:453.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 25,86
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4518,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4518,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0251
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:451.001,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,79
|Açılış
|: 1.001,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:45
|CRFSA
|44,32
|85.549.948
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.798.164
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.648.111
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.901.401
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.610.252
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.556.860.012
|% 2,08
|
|ASELS
|32,64
|2.045.402.355
|% 3,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.957.879.018
|% 0,93
|
|SASA
|85,70
|1.886.645.339
|% -1,55
|
|SISE
|30,26
|1.767.725.673
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.957.879.018
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|254.210.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|965.316.996
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,33
|610.788.875
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,72
|380.444.702
|% 6,59
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5773
|18,5812
|% -0,19
|
|Euro
|18,0587
|18,0766
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4953
|20,5981
|% -0,40
|
|Frank
|18,5448
|18,6565
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,24
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,71
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|-144,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
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16:00PETUN
Yüzde 4.49 oranında artışla 41.92 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 257 adet işlem
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15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ASELS, KRDMD
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.60 ) 3, 190
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, RTALB, TRCAS, BMSCH, YAPRK, COSMO, ULUUN, CRFSA, HUNER
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15:59
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