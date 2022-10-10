***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 15:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
187582,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,986135
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 65,6747
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 19,755
d) Diğer Giderler (%)
% 14,57
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069890
BIST
15:443.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 25,94
|Açılış
|: 3.568
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4418,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0333
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4418,0691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:441.001,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,79
|Açılış
|: 1.001,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CRFSA
|44,32
|85.549.948
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.901.401
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.761.064
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.330.057
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.610.182
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.555.175.375
|% 2,02
|
|ASELS
|32,46
|1.957.186.489
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SASA
|85,80
|1.879.437.021
|% -1,44
|
|SISE
|30,26
|1.766.716.988
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,69
|245.766.940
|% -4,52
|
|YKBNK
|8,14
|964.569.162
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|610.662.201
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,72
|378.025.872
|% 6,59
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5827
|% -0,18
|
|Euro
|18,0513
|18,0691
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,4953
|20,5981
|% -0,40
|
|Frank
|18,5448
|18,6565
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,24
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|
Seans Raporu
15:44
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-
15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ASELS, KRDMD
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.60 ) 3, 190
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, RTALB, TRCAS, BMSCH, YAPRK, COSMO, ULUUN, CRFSA, HUNER
-
15:59
JANTS, CANTE, KCAER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
GLBMD, ISBTR, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında