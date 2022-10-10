***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık ayın Oranı (%)% 50,816239B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 50,8162- Kurucu (%)% 100- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 0- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 16,02c) Saklama Ücreti (%)% 17,059d) Diğer Giderler (%)% 16,105AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070218BIST