***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 17:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık ayın Oranı (%)
% 50,816239
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,8162
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,02
c) Saklama Ücreti (%)
% 17,059
d) Diğer Giderler (%)
% 16,105
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070218
BIST
17:533.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 16,53
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
17:5318,5836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0324
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
17:5318,0412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0605
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
17:53996,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -18,52
|Açılış
|: 996,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KONTR
|82,50
|1.198.061.390
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|93.542.258
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.519.971
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|87.740.198
|% 9,98
|
|KTSKR
|42,58
|126.942.099
|% 9,97
|
|MARTI
|4,50
|144.156.862
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.229.804
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,25
|5.827.278.175
|% 2,43
|
|ASELS
|32,46
|3.022.844.599
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,32
|2.374.570.944
|% 0,47
|
|SASA
|85,60
|2.298.106.675
|% -1,67
|
|SISE
|30,04
|2.240.014.379
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.374.570.944
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|331.018.551
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,06
|1.388.634.084
|% -0,98
|
|DOHOL
|5,31
|731.384.685
|% -0,38
|
|AKFGY
|3,81
|503.565.942
|% 9,17
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5836
|% -0,17
|
|Euro
|18,0266
|18,0412
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,4414
|20,5439
|% -0,67
|
|Frank
|18,5057
|18,6171
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% -0,18
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-26,37
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-13,99
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.729
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.279
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,29
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|0,25
|
Seans Raporu
17:53
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
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