***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 17:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
760968,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,630793
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,0796
- Kurucu (%)
% 36,668736
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,331264
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,172
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,214
d) Diğer Giderler (%)
% 5,534
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070222
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0354
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0257
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
18:05998,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -16,19
|Açılış
|: 998,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5750
|18,5817
|% -0,18
|
|Euro
|18,0652
|18,0795
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,4861
|20,5888
|% -0,45
|
|Frank
|18,5024
|18,6138
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-25,17
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-17,64
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.707
|6.781
|-150,00
|
|Yarım
|3.268
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|97,08
|97,08
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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