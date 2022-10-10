***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 19:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
47526,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,501659
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,1476
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 21,707
d) Diğer Giderler (%)
% 11,146
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070376
BIST
14:303.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,54
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:3018,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:3018,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:30997,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 997,65
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ERCB
|46,72
|48.042.437
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.010.392
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.096.739
|% 9,84
|
|ESCAR
|51,85
|11.498.352
|% 9,81
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.895.490
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.419.955
|% -9,94
|
|MARTI
|4,11
|70.550.572
|% -8,67
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|2.738.282.940
|% -0,12
|
|PETKM
|15,05
|2.035.420.780
|% 3,37
|
|SASA
|86,45
|2.030.910.198
|% 0,82
|
|ASELS
|32,50
|1.340.391.800
|% -0,85
|
|EKGYO
|4,34
|1.202.188.661
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.202.188.661
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|247.531.915
|% 1,75
|
|PETKM
|15,05
|2.035.420.780
|% 3,37
|
|AKFGY
|4,12
|434.430.845
|% 8,14
|
|ODAS
|7,90
|821.810.466
|% 4,91
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5766
|18,5873
|% 0,06
|
|Euro
|18,0850
|18,0981
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5648
|20,6679
|% 0,41
|
|Frank
|18,5908
|18,7028
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-33,00
|
|Tam
|6.713
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-2,11
|
Seans Raporu
14:30
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14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, FROTO, KCHOL
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14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 65 artarak (% 0.18 ) 3, 184
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, YAYLA, ERCB, COSMO
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14:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KIMMR, INFO, KUYAS
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14:45
KONYA, PEGYO, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında