***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 19:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
41875,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,644283
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,8408
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 25,904
d) Diğer Giderler (%)
% 12,255
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070379
BIST
14:403.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 12,69
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:4018,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:4018,0759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:40997,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 997,21
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ERCB
|46,72
|48.047.343
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.207.152
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.235.395
|% 9,84
|
|IHAAS
|69,65
|11.216.810
|% 9,34
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.919.163
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.449.159
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|86.632.493
|% -9,78
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|2.777.728.022
|% -0,12
|
|PETKM
|15,02
|2.066.466.828
|% 3,16
|
|SASA
|86,30
|2.050.010.273
|% 0,64
|
|ASELS
|32,56
|1.383.382.950
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,35
|1.205.668.051
|% 0,69
|
|EKGYO
|4,35
|1.205.668.051
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,73
|248.334.131
|% 1,17
|
|PETKM
|15,02
|2.066.466.828
|% 3,16
|
|ODAS
|7,93
|879.908.427
|% 5,31
|
|AKFGY
|4,11
|437.744.017
|% 7,87
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5871
|% 0,06
|
|Euro
|18,0551
|18,0680
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5556
|20,6587
|% 0,36
|
|Frank
|18,5973
|18,7093
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,07
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|1,62
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.710
|6.760
|-21,00
|
|Yarım
|3.270
|3.305
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-2,13
|