***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 19:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23509,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,109219
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,0263
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,967
d) Diğer Giderler (%)
% 17,007
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070425
BIST
14:463.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 10,03
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:4618,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:4618,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:46997,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,91
|Açılış
|: 997,60
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ERCB
|46,72
|48.052.155
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.534.711
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.243.145
|% 9,84
|
|ESCAR
|51,75
|12.241.113
|% 9,59
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.965.024
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.620.778
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|90.845.705
|% -9,78
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,00
|2.817.041.168
|% -0,17
|
|PETKM
|14,93
|2.091.573.159
|% 2,54
|
|SASA
|86,25
|2.055.532.301
|% 0,58
|
|ASELS
|32,48
|1.406.834.122
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,34
|1.227.945.353
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.227.945.353
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|250.103.346
|% 1,75
|
|PETKM
|14,93
|2.091.573.159
|% 2,54
|
|ODAS
|7,89
|914.686.194
|% 4,78
|
|YKBNK
|8,17
|901.544.840
|% 1,49
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5782
|18,5876
|% 0,06
|
|Euro
|18,0669
|18,0790
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,5584
|20,6615
|% 0,38
|
|Frank
|18,5874
|18,6994
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% 0,04
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|1,62
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.710
|6.760
|-21,00
|
|Yarım
|3.270
|3.305
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-2,13
|