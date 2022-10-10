***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 19:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,833859
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,65
Varsa İade Tutarı (TL)
6257,64
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
6257,64
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7103,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,031166
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,0818
- Kurucu (%)
% 39,061256
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,938744
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,967
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,449
d) Diğer Giderler (%)
% 28,503
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070427
BIST
15:043.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 11,57
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
15:0418,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:0418,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0631
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:04998,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,44
|Açılış
|: 998,13
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ERCB
|46,72
|48.305.377
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|17.376.632
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.641.233
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.482.701
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.561.935
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.994.528
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.179.865
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|199.062.506
|% -6,97
|
|THYAO
|86,00
|2.918.985.134
|% -0,17
|
|PETKM
|14,97
|2.147.789.077
|% 2,82
|
|SASA
|86,40
|2.082.046.616
|% 0,76
|
|ASELS
|32,56
|1.453.831.102
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,34
|1.238.398.527
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.238.398.527
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|258.406.615
|% 1,17
|
|PETKM
|14,97
|2.147.789.077
|% 2,82
|
|ODAS
|7,88
|963.546.171
|% 4,65
|
|YKBNK
|8,16
|948.223.900
|% 1,37
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5805
|18,5874
|% 0,06
|
|Euro
|18,0807
|18,0925
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,5336
|20,6366
|% 0,26
|
|Frank
|18,5865
|18,6985
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|2,08
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,69
|
Seans Raporu
15:04
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-
15:18YAPRK
Yüzde 5.28 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 381 adet işlem
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15:17MSGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 798, 819 adet işlem
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15:16SEKFK
Yüzde 7.59 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 530, 247 adet işlem
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 88 artarak (% 0.19 ) 3, 184
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15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ESCAR, COSMO, HUNER, YAYLA