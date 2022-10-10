***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 20:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070436
BIST
14:593.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 9,11
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:5918,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:5918,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:59998,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,32
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ERCB
|46,72
|48.071.310
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|14.028.369
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.617.591
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.410.714
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.013.889
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|883.172
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.989.050
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.178.494
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|196.866.843
|% -6,97
|
|THYAO
|85,95
|2.865.616.136
|% -0,23
|
|PETKM
|14,93
|2.115.303.928
|% 2,54
|
|SASA
|86,15
|2.067.392.988
|% 0,47
|
|ASELS
|32,46
|1.425.047.769
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,33
|1.233.587.673
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.233.587.673
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,73
|255.617.050
|% 1,17
|
|PETKM
|14,93
|2.115.303.928
|% 2,54
|
|ODAS
|7,89
|953.789.449
|% 4,78
|
|YKBNK
|8,17
|932.585.598
|% 1,49
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5847
|% 0,04
|
|Euro
|18,0718
|18,0839
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,5301
|20,6331
|% 0,24
|
|Frank
|18,5748
|18,6867
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% 0,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|3,18
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|-24,00
|
|Tam
|6.718
|6.768
|-13,00
|
|Yarım
|3.273
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|-1,71
|
Seans Raporu
14:57
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15:11PINSU
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15:10CEMTS
Yüzde 7.17 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 311 adet işlem
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15:09MSGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 452 adet işlem