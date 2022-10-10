***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 20:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
740,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,130889
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,2311
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,058
d) Diğer Giderler (%)
% 31,711
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr
15:283.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,30
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.603
En Düşük
3.564
15:2818,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2818,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0657
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:28999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 999,25
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.882.663
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.710.203
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.870.751
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.898.494
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.141.845
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.414.335
|% -9,94
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|3.133.891.054
|% -0,12
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|SASA
|86,30
|2.112.494.799
|% 0,64
|
|ASELS
|32,70
|1.686.647.492
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,00
|1.409.470.375
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,35
|1.295.356.859
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|271.612.047
|% 1,75
|
|YKBNK
|8,26
|1.235.821.843
|% 2,61
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|ODAS
|7,87
|989.659.290
|% 4,52
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5915
|% 0,08
|
|Euro
|18,0827
|18,0951
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5837
|20,6869
|% 0,50
|
|Frank
|18,5893
|18,7013
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,05
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43CEMTS
Yüzde 7.32 oranında artışla 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 993, 144 adet işlem
-
15:42SEYKM
Yüzde 6.55 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 697, 630 adet işlem
-
15:41AYEN
Yüzde 4.82 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 828 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 71 artarak (% 0.55 ) 3, 942
-
15:40XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 37, 015.00 milyon TL de