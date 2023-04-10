***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 13:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,587267
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
307101,63
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
307101,63
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1507369,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,50564
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,1344
- Kurucu (%)
% 45,865139
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,134861
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,546
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,929
d) Diğer Giderler (%)
% 7,391
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2023 - 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134902
BIST
15:245.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,58
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2419,2817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2420,9865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:241.238,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.238,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.525.586
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.067.378
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.029.807
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.648.588
|% -6,46
|
|KRGYO
|17,40
|14.208.994
|% -6,45
|
|AVHOL
|19,58
|100.611.791
|% -6,23
|
|ULUSE
|142,50
|73.771.454
|% -4,87
|
|COSMO
|83,80
|5.930.892
|% -4,83
|
|THYAO
|130,60
|3.500.109.159
|% 2,51
|
|KOZAL
|22,18
|2.152.050.543
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.513.886
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.703.542.630
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,05
|1.450.492.628
|% 2,38
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.513.886
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.152.050.543
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,00
|78.069.068
|% 3,09
|
|ZOREN
|4,85
|347.894.408
|% 9,23
|
|YKBNK
|9,91
|599.044.338
|% 2,27
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2776
|19,2817
|% 0,23
|
|Euro
|20,9498
|20,9865
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,7751
|23,8943
|% -0,16
|
|Frank
|21,1174
|21,2446
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1216
|5,1472
|% 0,18
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|-7,57
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.521
|8.581
|18,00
|
|Yarım
|4.162
|4.199
|9,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|-0,07
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 32 artarak (% 2.37 ) 5, 537
-
15:39XU100
Endeks 5, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 554.00 milyon TL de
-
15:39PAMEL
Yüzde 6.12 oranında artışla 268.90 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 111 adet işlem
-
15:36GRNYO
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 035, 269 adet işlem
-
15:35KAREL
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 889 adet işlem