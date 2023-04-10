***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 13:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,714432
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,714432
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2747699,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,245377
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,6298
- Kurucu (%)
% 48,123239
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,876761
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,885
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,416
d) Diğer Giderler (%)
% 4,069
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2023 - 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134905
BIST
15:245.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,58
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2419,2817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2420,9865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:241.238,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.238,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.489.166
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|109.883.117
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.029.643
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.547.645
|% -6,46
|
|KRGYO
|17,40
|14.189.802
|% -6,45
|
|COSMO
|82,85
|5.930.559
|% -5,91
|
|AVHOL
|19,65
|100.230.047
|% -5,89
|
|ULUSE
|142,50
|73.143.976
|% -4,87
|
|THYAO
|130,50
|3.491.246.350
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,20
|2.150.715.658
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.244.393
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.701.707.754
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.445.938.901
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.244.393
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,20
|2.150.715.658
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,01
|77.901.827
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,84
|345.899.350
|% 9,01
|
|YKBNK
|9,90
|597.454.804
|% 2,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2776
|19,2817
|% 0,23
|
|Euro
|20,9498
|20,9865
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,7775
|23,8968
|% -0,15
|
|Frank
|21,1208
|21,2481
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1212
|5,1469
|% 0,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.239
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.525
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.200
|10,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,14
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 32 artarak (% 2.37 ) 5, 537
-
15:39XU100
Endeks 5, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 554.00 milyon TL de
-
15:39PAMEL
Yüzde 6.12 oranında artışla 268.90 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 111 adet işlem
-
15:36GRNYO
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 035, 269 adet işlem
-
15:35KAREL
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 889 adet işlem