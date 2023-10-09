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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

09.10.2023 13:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

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Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23411
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,340305
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,340305
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
367742,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 19,233499
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,9529
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 23,942
d) Diğer Giderler (%)
% 21,105
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2023 - 3. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202309


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Tam 11.131 11.237 230,00  
Yarım 5.583 5.636 116,00  
Çeyrek 2.783 2.818 58,00  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 0,19  
Gümüş Gr. 19,28 19,30 0,13  
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