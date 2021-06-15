***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.06.2021 11:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/03/2021
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942331
BIST
11:321.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:328,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1060
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5756
En Düşük
8,4510
11:3210,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1418
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4091
En Düşük
10,2523
11:32512,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,94
|Açılış
|: 512,15
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MRSHL
|277,20
|2.581.705
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,18
|53.361.183
|% 9,58
|
|HUBVC
|13,66
|18.012.766
|% 8,41
|
|EUKYO
|6,96
|3.214.314
|% 8,24
|
|TKURU
|127,80
|1.301.680
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.602.421
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,40
|75.282.467
|% -5,57
|
|ISBIR
|6.000,00
|144.000
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,24
|514.315.170
|% 2,75
|
|THYAO
|14,69
|303.859.037
|% 0,48
|
|GARAN
|8,38
|214.322.407
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,69
|200.619.508
|% 0,65
|
|KOZAL
|124,10
|196.141.195
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|514.315.170
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|149.993.327
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,89
|176.003.071
|% -1,77
|
|IHLGM
|1,23
|42.793.827
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,69
|200.619.508
|% 0,65
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5736
|8,5752
|% 1,25
|
|Euro
|10,4051
|10,4091
|% 1,38
|
|Sterlin
|12,0164
|12,0767
|% 0,89
|
|Frank
|9,4875
|9,5447
|% 1,18
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,88
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-1,70
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,00
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,30
|