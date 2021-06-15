***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.06.2021 11:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/04/2021
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942332
BIST
11:291.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:298,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0911
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:2910,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1267
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:29512,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 512,03
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:29
|MRSHL
|277,20
|2.581.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,14
|52.729.165
|% 9,15
|
|EUKYO
|6,97
|3.007.102
|% 8,40
|
|HUBVC
|13,63
|17.215.811
|% 8,17
|
|TKURU
|127,80
|1.299.635
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.573.688
|% -9,82
|
|MZHLD
|43,42
|941.487
|% -5,61
|
|OYYAT
|23,40
|73.793.331
|% -5,57
|
|EKGYO
|2,24
|513.408.888
|% 2,75
|
|THYAO
|14,69
|301.507.347
|% 0,48
|
|GARAN
|8,38
|210.756.827
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,70
|200.507.874
|% 0,79
|
|KOZAL
|124,10
|195.446.966
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|513.408.888
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|149.724.460
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,87
|171.703.461
|% -2,27
|
|IHLGM
|1,23
|42.749.767
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,70
|200.507.874
|% 0,79
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5590
|8,5603
|% 1,08
|
|Euro
|10,3879
|10,3940
|% 1,23
|
|Sterlin
|12,0162
|12,0765
|% 0,88
|
|Frank
|9,4891
|9,5462
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,89
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,44
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,26
|