***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.06.2021 11:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
Yeni Unvan
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/05/2021
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942334
BIST
11:271.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:278,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0871
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:2710,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1221
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:27512,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 512,03
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MRSHL
|277,20
|2.575.883
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,14
|52.279.168
|% 9,15
|
|EUKYO
|6,96
|2.973.242
|% 8,24
|
|HUBVC
|13,62
|15.572.478
|% 8,10
|
|TKURU
|127,80
|1.296.056
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.562.434
|% -9,82
|
|MZHLD
|43,22
|886.292
|% -6,04
|
|OYYAT
|23,44
|72.825.075
|% -5,41
|
|EKGYO
|2,24
|511.898.861
|% 2,75
|
|THYAO
|14,69
|295.347.002
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,70
|198.722.313
|% 0,79
|
|KOZAL
|124,00
|194.382.767
|% 0,65
|
|GARAN
|8,35
|185.272.449
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,24
|511.898.861
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,25
|149.587.138
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,86
|167.820.697
|% -2,53
|
|IHLGM
|1,23
|42.710.134
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,70
|198.722.313
|% 0,79
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5533
|8,5563
|% 1,03
|
|Euro
|10,3821
|10,3894
|% 1,19
|
|Sterlin
|12,0271
|12,0875
|% 0,98
|
|Frank
|9,4975
|9,5547
|% 1,28
|
|Riyal
|2,2730
|2,2844
|% 0,95
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,45
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,41
|