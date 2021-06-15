***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.06.2021 11:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/04/2021
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942340
BIST
14:481.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:488,5664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0972
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:4810,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1121
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:48514,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,10
|Açılış
|: 514,32
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MRSHL
|277,20
|4.552.042
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.925.423
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,03
|6.013.281
|% 9,33
|
|TKURU
|127,80
|1.518.940
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.160.699
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|888.747.267
|% 3,67
|
|THYAO
|14,48
|806.225.906
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,49
|599.946.501
|% -1,96
|
|GARAN
|8,36
|530.202.026
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,81
|362.459.026
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,26
|888.747.267
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,24
|302.250.860
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,81
|362.459.026
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,49
|599.946.501
|% -1,96
|
|IHLGM
|1,23
|86.582.389
|% 1,65
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5638
|8,5664
|% 1,15
|
|Euro
|10,3713
|10,3794
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,0046
|12,0648
|% 0,79
|
|Frank
|9,4922
|9,5494
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2800
|2,2914
|% 1,26
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,26
|
|Altın Gr.
|514
|514
|6,26
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.386
|3.473
|69,46
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|33,60
|
|Çeyrek
|821
|840
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,71
|