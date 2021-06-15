***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.06.2021 11:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Nisan 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/06/2021
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942341
BIST
14:491.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:498,5445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:4910,3638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0185
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:49509,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,97
|Açılış
|: 509,50
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,20
|96.288.523
|% 7,60
|
|BRKO
|1,16
|949.199
|% 6,42
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.901.040
|% -9,99
|
|LKMNH
|9,10
|18.554.104
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.076.876
|% -9,94
|
|THYAO
|14,58
|913.510.160
|% 0,62
|
|BOBET
|5,70
|709.021.397
|% -5,47
|
|GARAN
|8,39
|614.255.932
|% -0,36
|
|KOZAL
|125,60
|485.263.913
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,23
|354.496.117
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,23
|354.496.117
|% 1,83
|
|BOBET
|5,70
|709.021.397
|% -5,47
|
|YESIL
|2,35
|278.407.566
|% -8,56
|
|GARAN
|8,39
|614.255.932
|% -0,36
|
|HALKB
|5,20
|344.993.984
|% -2,99
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5427
|8,5445
|% -0,15
|
|Euro
|10,3542
|10,3638
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0251
|12,0854
|% 0,07
|
|Frank
|9,4627
|9,5197
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% -0,14
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-4,93
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|3.375
|3.426
|-19,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|-16,25
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|-7,86
|
|Çeyrek
|814
|833
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,41
|