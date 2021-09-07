***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
07.09.2021 18:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/09/2021
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962366
BIST
15:291.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:298,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2910,0321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:29489,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,42
|Açılış
|: 489,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ORCAY
|14,33
|159.139.535
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.992.473
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.203.929
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.032.629
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.616.665
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.210.248.980
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|542.552.234
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|437.142.621
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|372.964.690
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|315.415.295
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|542.552.234
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.210.248.980
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.556.566
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,12
|65.311.460
|% 1,82
|
|ODAS
|1,47
|76.810.583
|% 1,38
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4668
|8,4706
|% 0,10
|
|Euro
|10,0283
|10,0362
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6752
|11,7338
|% 0,51
|
|Frank
|9,1963
|9,2517
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,23
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|73,03
|73,03
|0,43
|