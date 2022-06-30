***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGaranti Portföy Birinci Para Piyasası FonuYeni UnvanGaranti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi22/06/2022AçıklamalarFon unvanı Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040477BIST