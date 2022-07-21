***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.07.2022 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/07/2022
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047140
BIST
10:412.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,60
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:4117,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0556
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6575
En Düşük
17,5641
10:4118,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:41959,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 959,81
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:41
|DOBUR
|50,80
|5.040.059
|% 9,96
|
|KAPLM
|55,70
|25.634.472
|% 8,90
|
|VANGD
|3,98
|5.506.954
|% 8,45
|
|TIRE
|26,98
|42.323.257
|% 8,35
|
|BOSSA
|12,75
|49.180.381
|% 8,23
|
|HUBVC
|9,10
|4.944.105
|% -4,21
|
|KLRHO
|13,25
|41.316.072
|% -3,99
|
|GRNYO
|2,42
|1.016.488
|% -3,59
|
|CANTE
|51,60
|4.442.783
|% -3,19
|
|EUKYO
|3,35
|349.525
|% -3,18
|
|THYAO
|51,35
|750.329.786
|% 0,00
|
|SISE
|21,26
|292.524.400
|% 0,38
|
|FROTO
|269,20
|277.406.474
|% 2,87
|
|ASELS
|22,38
|247.740.983
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,05
|246.411.383
|% 1,33
|
|EKGYO
|3,05
|246.411.383
|% 1,33
|
|ODAS
|3,65
|216.190.091
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,29
|72.403.388
|% 4,03
|
|YKBNK
|4,59
|117.404.726
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,30
|30.275.406
|% 0,78
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6452
|17,6573
|% 0,32
|
|Euro
|18,0180
|18,0354
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0318
|21,1373
|% 0,05
|
|Frank
|18,0592
|18,1680
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6787
|4,7021
|% 0,19
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-4,77
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.529
|6.604
|-4,00
|
|Yarım
|3.181
|3.231
|2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,56
|
Seans Raporu
10:41
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10:56BMSTL
Yüzde 4.01 oranında artışla 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 333 adet işlem
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10:55VANGD
Yüzde 8.17 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 420, 648 adet işlem
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10:54HEDEF
Yüzde 4.39 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 657 adet işlem
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10:52XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 5, 196.00 milyon TL de
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10:51BOSSA
Yüzde 8.49 oranında artışla 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941, 851 adet işlem