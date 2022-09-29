***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
29.09.2022 16:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Portföy Mayıs 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Yeni Unvan
Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/09/2022
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065920
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 990,04
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5104
|18,5259
|% 0,11
|
|Euro
|18,1541
|18,1851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6195
|20,7229
|% 0,54
|
|Frank
|18,7185
|18,8312
|% -0,91
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|2,16
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.646
|6.747
|15,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,13
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem