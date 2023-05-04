***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGaranti Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) FonYeni UnvanGaranti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/04/2023AçıklamalarFon unvanı Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) fon olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146824BIST