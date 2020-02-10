***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.1598 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy INN Serbest (Döviz) Özel Fon ve Garanti Portföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnameleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818110BIST