***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.02.2020 16:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820464
BIST
17:54115.745
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -3.451,56
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:546,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:546,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:54316,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,24
|Açılış
|: 316,63
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.622.916
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,20
|9.550.293
|% 14,55
|
|HATEK
|9,32
|44.543.901
|% 8,88
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,35
|96.821.804
|% 5,08
|
|GSRAY
|3,12
|913.406.844
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.741.908
|% -19,92
|
|VERTU
|5,32
|40.305.256
|% -19,39
|
|FENER
|15,93
|879.678.857
|% -18,06
|
|BJKAS
|2,90
|1.261.061.581
|% -17,61
|
|ASELS
|28,26
|1.815.581.798
|% -5,10
|
|THYAO
|14,36
|1.658.932.713
|% -3,62
|
|BJKAS
|2,90
|1.261.061.581
|% -17,61
|
|GSRAY
|3,12
|913.406.844
|% -20,00
|
|FENER
|15,93
|879.678.857
|% -18,06
|
|BJKAS
|2,90
|1.261.061.581
|% -17,61
|
|CEMAS
|1,24
|408.936.950
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|403.074.354
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|913.406.844
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|468.018.237
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8169
|7,8561
|% -0,28
|
|Frank
|6,1794
|6,2166
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6194
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,52
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
|