GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.258
|% 19,87
|HATEK
|9,48
|42.853.790
|% 10,75
|QNBFL
|144,00
|8.704.821
|% 9,09
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|LOGO
|71,60
|94.601.079
|% 5,45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8086
|7,8477
|% -0,39
|Frank
|6,1761
|6,2133
|% 0,26
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,52
|Altın Gr.
|317
|317
|1,33
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
Seans Raporu
- 17:46NUGYO Yüzde -5.95 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 675 adet işlem
- 17:45XU100 Endeks 116, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 38 altında . İşlem hacmi 13, 041.00 milyon TL de
- 17:45GSDHO Yüzde -8.62 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 487, 229 adet işlem
- 17:44DGGYO Yüzde -6.18 oranında düşüşle 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 297 adet işlem
- 17:43DESPC Yüzde -9.60 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 448, 120 adet işlem