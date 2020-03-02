***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2020 13:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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20.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.2002 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un 2 Mart Pazartesi günü TEFAS'ta işlem görmesine ilişkin kararımız tarafımızca iptal edilmiş olup, konu ile ilgili izahname tadili başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823248
BIST
13:55107.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.605,71
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.542
13:556,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:556,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9372
En Düşük
6,8533
13:55323,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 7,01
|Açılış
|: 323,37
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,53
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,94
|324.536.086
|% 16,17
|
|GYHOL
|22,98
|4.319.839
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.295.610
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.386.165
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,25
|20.883.835
|% 14,13
|
|ECZYT
|11,68
|5.526.236
|% -2,67
|
|SNGYO
|1,20
|166.096
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|ENKAI
|6,31
|4.696.639
|% -1,87
|
|IZMDC
|10,02
|41.703
|% -1,76
|
|THYAO
|11,91
|642.697.824
|% 1,36
|
|ASELS
|28,24
|339.853.001
|% 2,69
|
|KARSN
|1,94
|324.536.086
|% 16,17
|
|GARAN
|9,61
|259.293.558
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,39
|195.857.272
|% 4,37
|
|KARSN
|1,94
|324.536.086
|% 16,17
|
|YKBNK
|2,39
|195.857.272
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,42
|103.351.801
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|102.238.201
|% 7,97
|
|ODAS
|2,04
|137.802.637
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9678
|8,0077
|% 0,02
|
|Frank
|6,4814
|6,5205
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,55
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,71
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.131
|2.185
|24,56
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|11,88
|
|Çeyrek
|517
|528
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|1,03
|