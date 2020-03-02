***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.2002 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un 2 Mart Pazartesi günü TEFAS'ta işlem görmesine ilişkin kararımız tarafımızca iptal edilmiş olup, konu ile ilgili izahname tadili başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823249BIST