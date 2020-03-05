***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.03.2020 17:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2506 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon, Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, Garanti Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon izahnameleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824617
BIST
17:49112.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.579,30
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:496,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
17:496,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0692
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8413
En Düşük
6,7574
17:49325,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 4,92
|Açılış
|: 325,11
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.058.130
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.221.377
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,64
|56.564.961
|% 10,81
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,01
|57.927.460
|% -9,61
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|AYCES
|10,65
|2.295.664
|% -5,16
|
|THYAO
|11,81
|882.769.610
|% 0,51
|
|ASELS
|30,42
|868.142.608
|% 2,15
|
|GARAN
|10,35
|602.890.831
|% -0,10
|
|ODAS
|2,15
|323.490.089
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|322.644.654
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|323.490.089
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|322.644.654
|% 0,39
|
|KARSN
|1,94
|238.154.812
|% 0,52
|
|THYAO
|11,81
|882.769.610
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,74
|191.328.000
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8533
|7,8927
|% 0,73
|
|Frank
|6,3842
|6,4227
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6204
|1,6285
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,70
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,36
|