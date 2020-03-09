***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.03.2020 14:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemesi amacıyla ekteki YK Kararı alınmış olup, izahname değişikliği için SPK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825380
BIST
15:07104.724
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -4.876,23
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:076,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:076,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1040
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:07329,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,23
|Açılış
|: 329,95
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.593.210
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,30
|8.608.182
|% 8,97
|
|ADBGR
|6,90
|9.184.427
|% 6,98
|
|OZBAL
|2,25
|30.239.979
|% 4,65
|
|OYAYO
|6,61
|6.525.436
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,34
|13.330.127
|% -12,85
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|UTPYA
|4,49
|4.592.016
|% -10,74
|
|BURCE
|7,04
|5.549.450
|% -10,66
|
|THYAO
|10,76
|630.235.982
|% -3,41
|
|ASELS
|28,38
|445.902.115
|% -4,89
|
|GARAN
|9,55
|215.480.937
|% -4,79
|
|TUPRS
|93,05
|179.134.394
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,31
|165.576.622
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|105.096.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|165.576.622
|% -4,94
|
|ODAS
|1,97
|120.855.037
|% -4,83
|
|THYAO
|10,76
|630.235.982
|% -3,41
|
|KARSN
|1,79
|99.190.726
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9844
|8,0244
|% 0,94
|
|Frank
|6,5651
|6,6046
|% 1,65
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,87
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,50
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|8,47
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,54
|35,54
|-9,73
|