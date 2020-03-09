***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.03.2020 14:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemesi amacıyla ekteki YK Kararı alınmış olup, izahname değişikliği için SPK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825381
BIST
14:51105.269
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -4.331,49
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:516,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:516,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1087
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:51329,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,98
|Açılış
|: 329,70
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|61.428.242
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,00
|7.600.359
|% 7,62
|
|DEVA
|10,20
|125.556.042
|% 5,92
|
|ADBGR
|6,79
|7.099.335
|% 5,27
|
|OYAYO
|6,61
|6.498.937
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|12.588.681
|% -10,64
|
|VAKKO
|5,40
|35.512.297
|% -10,45
|
|UTPYA
|4,53
|4.214.743
|% -9,94
|
|BURCE
|7,12
|5.222.645
|% -9,64
|
|THYAO
|10,81
|609.023.456
|% -2,96
|
|ASELS
|28,48
|424.701.627
|% -4,56
|
|GARAN
|9,59
|199.750.975
|% -4,39
|
|TUPRS
|93,30
|169.989.405
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,31
|155.950.094
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,31
|99.647.463
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,31
|155.950.094
|% -4,94
|
|ODAS
|1,99
|114.234.746
|% -3,86
|
|THYAO
|10,81
|609.023.456
|% -2,96
|
|KARSN
|1,80
|91.551.382
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9595
|7,9994
|% 0,62
|
|Frank
|6,5655
|6,6050
|% 1,66
|
|Riyal
|1,6229
|1,6311
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,97
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.175
|2.230
|19,59
|
|Yarım
|1.051
|1.079
|9,48
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|-9,66
|
Seans Raporu
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14:59OZKGY
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