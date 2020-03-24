GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.03.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3517 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy ÖPY Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831740


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.286
Değişim :  5,98% |  5.040,05
Açılış :  87.571  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
89.638 En Düşük
87.050
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 4.892,80 111.581 % 10,00  
KUYAS 1,10 7.309.267 % 10,00  
TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5941 7,6322 % 0,56  
Frank 6,5649 6,6044 % -1,08  
Riyal 1,7197 1,7283 % -1,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.603 1.620 58,18  
Altın Gr. 332 333 5,31  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 14,00 0,70  
Gümüş Gr. 2,89 2,90 0,11  
B. Petrol 27,43 27,43 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru