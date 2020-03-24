***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2020 16:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3517 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy ÖPY Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831740
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4683
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,0923
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
18:056,9994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9585
18:05338,34
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 10,64
|Açılış
|: 338,34
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|IHGZT
|3,50
|8.966
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5941
|7,6322
|% 0,56
|
|Frank
|6,5649
|6,6044
|% -1,08
|
|Riyal
|1,7197
|1,7283
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.620
|58,18
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,00
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|2,89
|2,90
|0,11
|
|B. Petrol
|27,43
|27,43
|0,40
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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17:57YAYLA
Yüzde 9.35 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 785 adet işlem
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17:56TKNSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem