***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2020 08:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3729 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy OL Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833473
BIST
11:3789.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 1.749,89
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:376,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5617
11:377,2200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2140
11:37341,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,87
|Açılış
|: 341,43
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|1.968.525
|% 10,00
|
|TIRE
|6,29
|9.158.760
|% 9,97
|
|ICBCT
|4,08
|29.176.970
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|5.911.959
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.781
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.224.485
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|858.106
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|QNBFL
|106,40
|2.252.999
|% -5,00
|
|THYAO
|9,03
|249.315.970
|% 3,56
|
|GARAN
|8,25
|241.637.128
|% 2,61
|
|ECILC
|4,53
|228.908.961
|% -1,09
|
|PGSUS
|33,10
|223.922.105
|% 6,43
|
|ASELS
|23,72
|170.441.565
|% 2,07
|
|GSRAY
|2,15
|120.410.990
|% 6,44
|
|IHLGM
|1,01
|51.892.670
|% 5,21
|
|ECILC
|4,53
|228.908.961
|% -1,09
|
|YKBNK
|1,90
|87.524.437
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,12
|91.689.656
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0794
|8,1199
|% -0,78
|
|Frank
|6,7934
|6,8343
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7436
|1,7524
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.614
|-9,06
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,01
|27,01
|0,59
|
Seans Raporu
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11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2085, 99 artarak (% 1.98 ) 107, 440
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11:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, IHLGM, ECILC
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11:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, ECILC
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11:48XU100
Endeks 89, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 2, 920.00 milyon TL de
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11:48GSDHO
Yüzde 7.27 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 497, 142 adet işlem