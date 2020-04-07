***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.04.2020 12:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEFAS işlemleri hakkında izahname değişikliğine ilişkin duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835710
BIST
17:1593.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.404,01
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
17:156,7669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:157,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:15358,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,26
|Açılış
|: 358,73
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|154.003.909
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.388.503
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.607
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,67
|1.351.781.985
|% 5,45
|
|ASELS
|24,82
|1.323.761.848
|% 4,73
|
|GARAN
|7,95
|942.866.728
|% 2,45
|
|SASA
|9,25
|624.642.603
|% -0,11
|
|PETKM
|3,46
|617.841.581
|% 0,29
|
|YKBNK
|1,91
|430.397.069
|% 2,14
|
|PETKM
|3,46
|617.841.581
|% 0,29
|
|THYAO
|9,67
|1.351.781.985
|% 5,45
|
|TSKB
|0,95
|122.117.803
|% 2,15
|
|GARAN
|7,95
|942.866.728
|% 2,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3298
|8,3716
|% 0,82
|
|Frank
|6,9437
|6,9856
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7923
|1,8013
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.654
|-8,49
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,70
|33,70
|0,65
|
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