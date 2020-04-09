***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.04.2020 14:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değişikliği hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836889
BIST
17:3295.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 2.276,71
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.570
En Düşük
93.629
17:326,6575
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,1139
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:327,2797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0904
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:32358,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,57
|Açılış
|: 358,83
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.909.255
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.252.417
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.159.639
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.843.639
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.981.707
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|89.190.546
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.634.122
|% -4,91
|
|IZMDC
|9,30
|927.013
|% -3,53
|
|GARAN
|8,40
|1.608.279.769
|% 6,73
|
|THYAO
|9,74
|899.155.494
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,65
|894.149.406
|% 5,16
|
|ASELS
|25,16
|820.973.417
|% 0,64
|
|PGSUS
|45,12
|620.038.952
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|894.149.406
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|558.766.154
|% 5,29
|
|GARAN
|8,40
|1.608.279.769
|% 6,73
|
|ECILC
|4,51
|583.153.210
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,04
|488.307.756
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2765
|8,3180
|% -0,96
|
|Frank
|6,8605
|6,9018
|% -1,06
|
|Riyal
|1,7668
|1,7757
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,45
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,64
|
Seans Raporu
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