***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.04.2020 14:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değişikliği hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836890
BIST
17:3395.545
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.319,29
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.572
En Düşük
93.629
17:336,6557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1157
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:337,2846
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0855
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:33359,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,18
|Açılış
|: 359,32
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.160.231
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.984.901
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.255
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.252.417
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.843.639
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,47
|89.793.946
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,41
|26.665.720
|% -5,09
|
|ETYAT
|1,51
|9.384.523
|% -3,82
|
|GARAN
|8,41
|1.636.342.942
|% 6,86
|
|THYAO
|9,74
|902.141.229
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,66
|895.384.759
|% 5,56
|
|ASELS
|25,18
|822.927.123
|% 0,72
|
|PGSUS
|45,20
|622.031.537
|% 5,85
|
|GSRAY
|2,66
|895.384.759
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,00
|561.032.475
|% 5,82
|
|GARAN
|8,41
|1.636.342.942
|% 6,86
|
|ECILC
|4,50
|586.891.008
|% 4,90
|
|TSPOR
|4,06
|489.365.357
|% 9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2779
|8,3194
|% -0,95
|
|Frank
|6,8598
|6,9012
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|33,75
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|35,04
|35,04
|2,20
|