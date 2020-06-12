***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliğ hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851005
BIST
17:24109.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 830,71
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:246,8369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:247,7122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:24382,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,49
|Açılış
|: 382,51
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|93.810.724
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.455.003
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.330.983
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|230.984.518
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,28
|865.049.232
|% 0,12
|
|GARAN
|8,17
|763.256.303
|% 0,12
|
|GUSGR
|4,16
|698.599.881
|% 8,05
|
|THYAO
|12,64
|674.739.105
|% 0,96
|
|PGSUS
|58,75
|613.765.640
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,94
|613.380.288
|% 0,00
|
|TSKB
|1,24
|358.711.574
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|357.785.963
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|150.687.500
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,16
|698.599.881
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5754
|8,6184
|% -0,24
|
|Frank
|7,1795
|7,2227
|% -0,51
|
|Riyal
|1,8163
|1,8254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|13,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|
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