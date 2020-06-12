***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 17:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğ hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851006
BIST
17:25110.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 889,98
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:256,8369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:257,7122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:25382,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,49
|Açılış
|: 382,51
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|93.265.214
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.415.278
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.330.983
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.559
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|FORMT
|3,35
|3.108.365
|% -6,42
|
|EKGYO
|1,93
|612.860.899
|% -0,52
|
|PGSUS
|58,80
|608.215.171
|% 3,43
|
|IHLGM
|1,57
|357.274.996
|% -0,63
|
|TKFEN
|15,58
|308.054.290
|% 0,91
|
|MPARK
|18,06
|242.613.700
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,93
|612.860.899
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,57
|357.274.996
|% -0,63
|
|ODAS
|2,03
|204.127.353
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,25
|118.164.459
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,97
|228.196.139
|% 9,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5746
|8,6176
|% -0,25
|
|Frank
|7,1809
|7,2242
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8162
|1,8254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|12,33
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|