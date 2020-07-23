***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.07.2020 16:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılara duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861405
BIST
18:00119.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 984,18
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:006,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:007,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
18:00415,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,87
|Açılış
|: 415,23
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.776.505
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.617.473
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.941.686
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.623.345
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.614.120
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.525.099
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MERIT
|36,74
|534.351
|% -9,69
|
|SELGD
|3,60
|1.929.665
|% -6,01
|
|AKGUV
|4,86
|188.665.021
|% -5,63
|
|ASELS
|35,18
|2.242.761.955
|% 4,27
|
|THYAO
|11,81
|1.072.808.150
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,32
|1.072.585.555
|% -2,10
|
|ISFIN
|4,26
|1.018.269.716
|% 3,40
|
|ODAS
|2,75
|814.466.556
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,32
|1.072.585.555
|% -2,10
|
|ODAS
|2,75
|814.466.556
|% 1,85
|
|ISFIN
|4,26
|1.018.269.716
|% 3,40
|
|KRDMD
|3,12
|726.850.763
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|509.876.038
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7001
|8,7438
|% 0,00
|
|Frank
|7,3679
|7,4123
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|19,24
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.724
|26,50
|
|Tam
|2.782
|2.795
|27,20
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,30
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 170 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 186, 812 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TRKCM, TTKOM
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, BIMAS, ASELS