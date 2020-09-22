***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.09.2020 15:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876160
BIST
17:181.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:187,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:188,9828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:18470,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,48
|Açılış
|: 470,47
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:16
|NATEN
|29,26
|149.521.443
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.638.124
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|UFUK
|14,88
|1.933.213
|% -9,98
|
|SISE
|6,62
|1.583.492.559
|% 1,07
|
|KRDMD
|3,25
|891.141.776
|% 2,20
|
|PETKM
|4,23
|634.833.539
|% 1,68
|
|ODAS
|2,58
|562.580.701
|% 4,03
|
|THYAO
|10,54
|456.827.508
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|891.141.776
|% 2,20
|
|SISE
|6,62
|1.583.492.559
|% 1,07
|
|ODAS
|2,58
|562.580.701
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,00
|334.732.614
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,74
|283.564.273
|% 0,58
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6522
|7,6555
|% 0,31
|
|Euro
|8,9793
|8,9876
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7538
|9,8027
|% -0,01
|
|Frank
|8,3112
|8,3612
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0346
|2,0448
|% 0,27
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,82
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.106
|3.183
|17,96
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|8,69
|
|Çeyrek
|753
|770
|4,35
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|0,25
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29CUSAN
Yüzde 7.06 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 732, 913 adet işlem
-
17:28FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 628, 503 adet işlem
-
17:27AYEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 388 adet işlem
-
17:26ITTFH
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 057, 874 adet işlem
-
17:24SARKY
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 458, 125 adet işlem