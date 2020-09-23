***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.09.2020 11:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Duyuru - yönetim ücreti değişikliği hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876277
BIST
14:441.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:447,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
14:448,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
14:44467,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,99
|Açılış
|: 467,39
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ADESE
|2,31
|364.128.977
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|35.777.014
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.781.684
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,86
|1.566.830.076
|% 2,54
|
|KRDMD
|3,34
|777.771.579
|% 1,83
|
|PETKM
|4,14
|614.974.133
|% -2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.128.977
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|306.335.707
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,34
|777.771.579
|% 1,83
|
|SISE
|6,86
|1.566.830.076
|% 2,54
|
|ADESE
|2,31
|364.128.977
|% 10,00
|
|PETKM
|4,14
|614.974.133
|% -2,13
|
|IHLAS
|1,07
|144.246.512
|% 0,94
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6877
|7,6911
|% 0,38
|
|Euro
|8,9906
|8,9970
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7673
|9,8163
|% 0,33
|
|Frank
|8,3209
|8,3711
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0443
|2,0545
|% 0,32
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.087
|3.164
|-28,07
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-13,58
|
|Çeyrek
|748
|765
|-6,79
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,20
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:58GOLTS
Yüzde 5.33 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 746 adet işlem
-
14:56GSRAY
Yüzde 8.33 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 632, 592 adet işlem
-
14:54BURCE
Yüzde 5.38 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 173 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 74 artarak (% 0.57 ) 1, 010
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, KERVN, UZERB, TKURU, BEYAZ, COSMO, RODRG, VANGD, ISBIR, ORMA