***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.10.2020 13:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-10715 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883709
BIST
13:411.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:418,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0882
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:419,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:41492,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,42
|Açılış
|: 492,63
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KARTN
|1.362,00
|164.766.825
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.130.925
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.471.889
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.320.966.190
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|524.185.434
|% -2,12
|
|FENER
|38,98
|519.200.188
|% 2,69
|
|SISE
|6,63
|455.683.624
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|421.678.878
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.320.966.190
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,88
|374.292.175
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|264.176.674
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,48
|421.678.878
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|144.639.556
|% -2,34
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0534
|8,0553
|% 1,11
|
|Euro
|9,5239
|9,5296
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,4896
|10,5422
|% 1,23
|
|Frank
|8,8455
|8,8988
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1407
|2,1515
|% 1,08
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,58
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,34
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,13
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,21
|41,21
|-0,86
|