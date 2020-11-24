***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 09:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılma payı alım satım valör değişikliği hakkında duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889658
BIST
10:461.332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
10:467,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9523
En Düşük
7,8445
10:469,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0126
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4300
En Düşük
9,2899
10:46464,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 463,90
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ALCAR
|233,20
|47.476.048
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|25.010.160
|% 9,99
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|115,90
|14.401.057
|% -9,87
|
|MRSHL
|348,20
|3.332.446
|% -7,52
|
|YAPRK
|38,00
|194.075
|% -7,32
|
|GARAN
|9,33
|1.524.611.379
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,07
|889.832.335
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,07
|439.162.071
|% -0,48
|
|AKBNK
|6,42
|382.601.412
|% 2,56
|
|THYAO
|11,93
|370.678.059
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,07
|889.832.335
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,07
|439.162.071
|% -0,48
|
|GARAN
|9,33
|1.524.611.379
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,50
|113.950.471
|% 1,35
|
|KRDMD
|4,84
|340.603.636
|% 0,41
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8829
|7,8879
|% 0,01
|
|Euro
|9,3431
|9,3506
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,5006
|10,5533
|% 0,27
|
|Frank
|8,6238
|8,6757
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0984
|2,1089
|% 0,08
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,40
|