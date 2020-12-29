***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2020 15:44
stinaden kurulacak olan Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895419
BIST
17:181.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:187,3559
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0823
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:189,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0757
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:18444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,72
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ALCAR
|374,00
|261.615.113
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.734.868
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.654.358
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,38
|13.438.936
|% -9,58
|
|GUBRF
|74,95
|2.156.080.338
|% 6,46
|
|THYAO
|12,87
|1.379.699.414
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.153.100.044
|% 0,51
|
|KARTN
|104,80
|987.883.622
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|751.302.793
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,54
|334.856.289
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,48
|471.203.903
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|323.741.027
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3525
|% -1,15
|
|Euro
|9,0078
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9036
|9,9533
|% -0,62
|
|Frank
|8,2700
|8,3198
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -1,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,27
|
|Altın Gr.
|444
|445
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.988
|-44,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,93
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,46
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|
Seans Raporu
17:16
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-
17:32ANELE
Yüzde 4.90 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 339 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 877.00 milyon TL de
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17:29GUBRF
Yüzde 5.54 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 590, 315 adet işlem
-
17:28KRTEK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 251 adet işlem
-
17:26GUBRF
Yüzde 5.11 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 269, 944 adet işlem